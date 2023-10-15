



Масштабные сбои в работе GPS на севере Израиля



Многие израильтяне сообщают, что приложения Waze, Google Maps, а также приложение службы тыла определили, что они якобы находятся в кибуце Шамир, очевидно, из-за сбоев в работе GPS.



Сообщения, в основном в северном регионе, о сбоях в навигационных системах: в "красную почту" Ynet поступило множество сообщений о том, что приложения Google Maps, Waze и другие приложения для определения местоположения показывают неверные данные, очевидно, из-за сбоя или перебоев в работе GPS.



"Я был в Крайотах, а Waze распознал, что я нахожусь в кибуце Шамир.

Среди прочего, написано, что для жителей Хайфы, Крайот, Кармиэля и других населенных пунктов на севере страны GPS якобы показывает, что они находятся в кибуце Шамир в Верхней Галилее или в других местах.