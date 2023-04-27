



Масштабное отключение света: десятки израильтян спасены из лифтов

В четверг, 27 апреля, сотрудники пожарно-спасательной службы спасли из лифтов по всей стране десятки израильтян.



Об этом сообщает "Маарив".



Люди застряли в лифтах во время масштабных отключений света по всей стране.



Во время перебоев в подаче электроэнергии поступило 70 сигналов бедствия, большинство - в центре Израиля.



Напомним, среди городов, где были зафиксированы перебои, Лод, Бней-Брак, Яффо, Реховот, Тверия и Петах-Тиква. Перебои с электричеством также были зафиксированы в Гиватаиме, Рамат-Гане, Нижней Галилее и Хадере.



Аварийные службы расследуют возможность того, что отключения электроэнергии является результатом кибератаки, в которой, к слову, призналась хакерская группировка Anonymous Sudan.



Неисправность произошла на электростанции в Хайфе. По данным полиции Тель-Авива, неисправные светофоры на пересечении улиц Бегин и Хa-Ракевет посеяли хаос в центре города.