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Масштабное отключение света: десятки израильтян спасены из лифтов
27.04.2023 16:02 Алина Груднева

Масштабное отключение света: десятки израильтян спасены из лифтов

В четверг, 27 апреля, сотрудники пожарно-спасательной службы спасли из лифтов по всей стране десятки израильтян.

Об этом сообщает "Маарив".

Люди застряли в лифтах во время масштабных отключений света по всей стране.

Во время перебоев в подаче электроэнергии поступило 70 сигналов бедствия, большинство - в центре Израиля.

Напомним, среди городов, где были зафиксированы перебои, Лод, Бней-Брак, Яффо, Реховот, Тверия и Петах-Тиква. Перебои с электричеством также были зафиксированы в Гиватаиме, Рамат-Гане, Нижней Галилее и Хадере.

Аварийные службы расследуют возможность того, что отключения электроэнергии является результатом кибератаки, в которой, к слову, призналась хакерская группировка Anonymous Sudan.

Неисправность произошла на электростанции в Хайфе. По данным полиции Тель-Авива, неисправные светофоры на пересечении улиц Бегин и Хa-Ракевет посеяли хаос в центре города.

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