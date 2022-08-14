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Масштабное ДТП с участием бетономешалки в Негеве: восемь пострадавших
14.08.2022 20:26 Алина Груднева

Масштабное ДТП с участием бетономешалки в Негеве: восемь пострадавших

Вечером, 14 августа, в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие между грузовиком, микроавтобусом и двумя частными автомобилями.

 
В результате аварии пострадали восемь человек.
 
Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
 
На несколько транспортных средств опрокинулась бетономешалка. 
 
Медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего эвакуировали их в больницу Сорока.
 
42-летний мужчина получил травмы спины, 36-летний - травмы лица и спины.

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