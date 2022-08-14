



Масштабное ДТП с участием бетономешалки в Негеве: восемь пострадавших

Вечером, 14 августа, в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие между грузовиком, микроавтобусом и двумя частными автомобилями.

В результате аварии пострадали восемь человек.

Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

На несколько транспортных средств опрокинулась бетономешалка.

Медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего эвакуировали их в больницу Сорока.

42-летний мужчина получил травмы спины, 36-летний - травмы лица и спины.