



Масштабная утечка данных в Tesla: В сеть попал номер соцстрахования Маска

В компании Tesla произошла масштабная утечка данных. В сети оказались 100 гигабайт конфиденциальной информации, пишет немецкое издание Handelsblatt.



По данным газеты, набор данных называется “Файлы Tesla”. Они содержат имена, приватные адреса электронной почты, номера телефонов и зарплаты более 100 тысяч нынешних и бывших сотрудников. Там также есть идентификационный номер генерального директора Tesla Илона Маска, банковские реквизиты клиентов и секретная информация о производстве.



Кроме того, благодаря утечке стало известно, что компания получила около четырех тысяч жалоб от клиентов на программу помощи водителю Tesla. Люди жаловались на внезапное ускорение или торможение.



Офис защиты данных в Бранденбурге, где расположена европейская штаб-квартира Tesla, назвал утечку данных “массовой”. Инцидент уже расследуют.

Handelsblatt пишет, что утечка может нарушить регламент защиты данных ЕС. Если это подтвердится, Tesla придется заплатить штраф в размере до четырех процентов годового оборота – примерно 3,5 миллиарда долларов.