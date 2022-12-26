



Масштабная утечка аммиака в Сербии: десятки человек отравились

Грузовой поезд с аммиаком сошел с рельсов в восточной Сербии, что привело к отравлению десятков человек.



Как сообщает Associated Press, в городе Пирот объявлено чрезвычайное положение, и власти приказали жителям не покидать свои дома.



По данным сербского портала РТС, с симптомами отравления аммиаком госпитализированы более 50 человек.



В результате аварии группа из 20 цистерн сошла с рельсов, по крайней мере одна из них упала в русло реки Нишава. Причина схода поезда с рельсов пока неизвестна.