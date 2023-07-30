



Маск восстановил аккаунт Канье Уэста на обновленной платформе X

Платформа социальных сетей X 28 июля восстановила учетную запись Ye, известного рэпера Канье Уэста, после блокировки почти восемь месяцев назад за нарушение правил, запрещающих подстрекательство к насилию.



Аккаунт Ye был заблокирован в декабре, всего через два месяца после его восстановления, после того, как в одном из его постов ранее появился символ свастики внутри звезды Давида.



Известно, что X восстановил учетную запись Ye после того, как получил заверения рэппера, что он не будет использовать платформу для распространения антисемитских или подстрекательских высказываний. Сообщается, Уэст не сможет монетизировать свой аккаунт на X, также рядом с его сообщениями не будет отображаться реклама.



Джонатан Гринблатт, глава Антидиффамационной лиги, назвал восстановление в должности “абсолютно отвратительным”.



После того, как Канье Уэст высказал серию антисемитских рассуждений в СМИ и социальных сетях, он потерял партнерство с Adidas и Gap для продуктов Yeezy.