



Машины сбили протестующих на шоссе Аялон



По сообщениям демонстрантов, в ходе массовых беспорядков минувшей ночью на шоссе Аялон были зафиксированы несколько случаев наездов на протестующих.



Во время “демонстрации” два автомобиля въехали в толпу - и сбили демонстрантов. У одного из пострадавших открылось сильное кровотечение на лице, водитель был арестован. Ури, очевидец инцидента говорит: "Два водителя появились внезапно и проехали через людей. Они сбили нескольких протестующих. Полиция стояла в 20 метрах позади протестующих и арестовала одного из водителей".



Другой очевидец сказал: "Все люди стояли на обочине дороги. Вдруг появился белый автомобиль и с дикой скоростью поехал на людей. Они пытались остановить машину, и она сбила нескольких из них. Один упал на дорогу. Автомобиль продолжил движение прямо на юг". По словам очевидца, полиция остановила водителя-нарушителя через несколько десятков метров.



"Он был в белой машине", - повторил он. "Через несколько секунд после него подъехала другая темная машина, а перед ней стояла женщина-велосипедист. Люди сказали ему остановиться и постучали по багажнику. Он прибавил газу, поехал и сбил женщину-велосипедистку. Я не знаю, сколько он сбил, но он уехал. Кстати, я не видел, чтобы он остановился. Только водитель белой машины был арестован".