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Машина с бедуинами сбила женщину-полицейскую  в Негеве
20.12.2022 18:25 Аркадий Бочаровский

Машина с бедуинами сбила женщину-полицейскую  в Негеве

Машина с бедуинами сбила женщину-полицейскую возле перекрестка Шокат в Негеве, по дороге к перекрестку Митар.

Водитель, сбивший женщину-полицейского, по всей видимости, вез нелегальных палестинских рабочих, но также возможно, что он перевозил оружие контрабандой. 

Сотрудники дорожной полиции попросили подозреваемого водителя остановиться у обочины для проверки, но он начал безудержно гнать, сбил женщину-полицейского и скрылся с места происшествия. Полиция ведет поиски его местонахождения. Команда MАDA оказала помощь женщине-полицейскому, получившей ранения средней тяжести, и эвакуировала ее в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
 

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