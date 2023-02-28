



Машина поселенцев пыталась сбить солдат, солдаты открыли огонь



Поселенцы устроили беспорядки в районе Шавей Шомрон, и бросали камни в солдат ЦАХАЛа. В какой-то момент автомобиль, управляемый поселенцами, разогнался и попытался наехать на офицеров и бойцов. Солдаты, почувствовав, что их жизнь в опасности, выстрелили по колесам автомобиля, который скрылся с места происшествия. ЦАХАЛ расследует этот инцидент, как и полиция.



Представитель ЦАХАЛа заявил, что "несколько израильских граждан сегодня вечером бросали камни в военнослужащих ЦАХАЛа в районе перекрестка Ха Газ. Гражданин Израиля попытался наехать на офицера ЦАХАЛа, в ответ на это силы выстрелили по колесам автомобиля, и тот скрылся."



Также было сообщено: "ЦАХАЛ осуждает любое проявление насилия, особенно в отношении солдат и сил безопасности. ЦАХАЛ поддерживает командира бригады и его солдат, которые день и ночь работают ради безопасности граждан Израиля и жителей Иудеии и Самарии. ЦАХАЛ продолжит работу по поддержанию безопасности, закона и порядка в Иудее и Самарии и работает в сотрудничестве, вместе с правоохранительными органами, чтобы вершить правосудие над теми, кто нарушает закон".



Министр обороны Йоав Галант в ответ на инцидент сказал: "Нападение на солдат ЦАХАЛа со стороны еврейских бунтовщиков - это очень неправильный и серьезный поступок. Терпимости к нарушителям закона не будет. ЦАХАЛ - это то, что гарантирует жизнь Государству Израиль и его гражданам, командиры и солдаты работают круглосуточно, чтобы защитить жителей Государства Израиль".







