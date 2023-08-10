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Машина главы МО Ливана попала под обстрел на похоронах члена Хизбаллы
10.08.2023 18:57 Алина Груднева

Машина главы МО Ливана попала под обстрел на похоронах члена Хизбаллы

На похоронах оперативника "Хизбаллы", погибшего во время столкновений, когда перевернулся грузовик с боеприпасами, произошла перестрелка.

По данным AFP, похороны, которые посетили сотни человек, прошли в пригороде Бейрута.

Во время процессии раздались выстрелы. Одна из пуль попала в машину министра обороны Ливана, которая проезжала мимо этого района. По предварительным данным, сам глава оборонного ведомства не пострадал.

По словам источника в службе безопасности Ливана, в транспортное средство попала "шальная пуля". Версия о покушении на убийство исключается.

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