



Машина главы МО Ливана попала под обстрел на похоронах члена Хизбаллы

На похоронах оперативника "Хизбаллы", погибшего во время столкновений, когда перевернулся грузовик с боеприпасами, произошла перестрелка.



По данным AFP, похороны, которые посетили сотни человек, прошли в пригороде Бейрута.



Во время процессии раздались выстрелы. Одна из пуль попала в машину министра обороны Ливана, которая проезжала мимо этого района. По предварительным данным, сам глава оборонного ведомства не пострадал.



По словам источника в службе безопасности Ливана, в транспортное средство попала "шальная пуля". Версия о покушении на убийство исключается.