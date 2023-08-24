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Марш в Бней-Браке: произошли столкновения с разъяренными жителями
24.08.2023 21:44 Алина Груднева

Марш в Бней-Браке: произошли столкновения с разъяренными жителями

Вечером, 24 августа, в Бней-Браке стартовала акция протеста против дискриминации женщин, в ходе которой произошли столкновения его участников с местными жителями.

Мероприятие организовали несколько правозащитных групп по защите прав женщин и лидеры протестов против правовой реформы.

"Мы пришли протестовать против попытки правительства в сотрудничестве с сделать Израиль менее либеральным и менее равноправным в отношении к женщинам", — сказала представительница одной из организаций Амит Аарон .

По данным израильских СМИ, несколько сотен мужчин и женщин-харедим наблюдали за маршем. Сильно недовольные таким событием вступили в столкновения с демонстрантами.


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