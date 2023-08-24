Марш в Бней-Браке: произошли столкновения с разъяренными жителями
Вечером, 24 августа, в Бней-Браке стартовала акция протеста против дискриминации женщин, в ходе которой произошли столкновения его участников с местными жителями.
Мероприятие организовали несколько правозащитных групп по защите прав женщин и лидеры протестов против правовой реформы.
"Мы пришли протестовать против попытки правительства в сотрудничестве с сделать Израиль менее либеральным и менее равноправным в отношении к женщинам", — сказала представительница одной из организаций Амит Аарон .
По данным израильских СМИ, несколько сотен мужчин и женщин-харедим наблюдали за маршем. Сильно недовольные таким событием вступили в столкновения с демонстрантами.