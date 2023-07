Марсель в огне: что происходит в городе сейчас

На фоне массовых беспорядков во Франции из-за убийства полицейскими подростка в сети появились кадры, на которых показано, что в настоящее время происходит в Марселе.



На видео продемонстрировали вид сверху.



Судя по кадрам, над городом вздымается черный дым на фоне повсеместных поджогов.



По данным Le Figaro, из-за массовых беспорядков в Марсель отправлено подкреплении полиции после очередной ночи насилия, грабежей и пожаров.



Соответствующее решение принял министр внутренних дел Франции. Уточняется, что в городе вспыхнуло очень много пожаров. Протестующие подожгли мусор, автомобили, а также супермаркет.



По данным полиции, люди грабят магазины. Известно, что украдено несколько охотничьих ружей, однако без боеприпасов.

France seen from above from what we see it seems as if war had been unleashed🚨#FranceRiots #parisriots #FranceProtest pic.twitter.com/DKZjznMEMN