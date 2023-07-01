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Марсель в огне: что происходит в городе сейчас
01.07.2023 16:09 Алина Груднева

Марсель в огне: что происходит в городе сейчас

На фоне массовых беспорядков во Франции из-за убийства полицейскими подростка в сети появились кадры, на которых показано, что в настоящее время происходит в Марселе.

На видео продемонстрировали вид сверху.

Судя по кадрам, над городом вздымается черный дым на фоне повсеместных поджогов.

По данным Le Figaro, из-за массовых беспорядков в Марсель отправлено подкреплении полиции после очередной ночи насилия, грабежей и пожаров.

Соответствующее решение принял министр внутренних дел Франции. Уточняется, что в городе вспыхнуло очень много пожаров. Протестующие подожгли мусор, автомобили, а также супермаркет.

По данным полиции, люди грабят магазины. Известно, что украдено несколько охотничьих ружей, однако без боеприпасов.

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