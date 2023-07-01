



Марсель в огне: что происходит в городе сейчас

На фоне массовых беспорядков во Франции из-за убийства полицейскими подростка в сети появились кадры, на которых показано, что в настоящее время происходит в Марселе.



На видео продемонстрировали вид сверху.



Судя по кадрам, над городом вздымается черный дым на фоне повсеместных поджогов.



По данным Le Figaro, из-за массовых беспорядков в Марсель отправлено подкреплении полиции после очередной ночи насилия, грабежей и пожаров.



Соответствующее решение принял министр внутренних дел Франции. Уточняется, что в городе вспыхнуло очень много пожаров. Протестующие подожгли мусор, автомобили, а также супермаркет.



По данным полиции, люди грабят магазины. Известно, что украдено несколько охотничьих ружей, однако без боеприпасов.