



Малышка выжила, проглотив 4-сантиметровую иглу, которая пронзила ей сердце

Дома у ребенка начались конвульсии, обеспокоенные родители срочно доставили ее в больницу после того, как она потеряла сознание. Сделав рентген, медики были ошеломлены, увидев 4-сантиметровую иглу для вышивания, пронзившую сердце малышки.



По данным детской больницы “Сиань” в китайской провинции Шэньси, игла прошла через стенку желудка ребенка и попала в левый желудочек сердца. Врачи провели срочную операцию и успешно удалили иглу.



Родители малышки”понятия не имеют”, как игла оказалась в теле их дочери. Предполагается, что игла была случайно проглочена малышкой.

