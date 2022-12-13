



Малолетний извращенец надругался над ребенком в школьном туалете



В Петербурге возбудили уголовное дело по факту надругательства над ребенком. В полицию обратилась 30-летняя жительница Кировского района города.



Заявительница рассказала, что в школе сексуальной атаке подвергся ее девятилетний сын, о чем потом ей сообщил. На перемене учащийся старших классов завел ее ребенка в туалет. Там он принудил третьеклассника к оральному сексу.



Сотрудники полиции быстро нашли обидчика. Вскоре они задержали 15-летнего школьника. Против подростка возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.