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Малолетний извращенец надругался над ребенком в школьном туалете
13.12.2022 10:33 Аркадий Бочаровский

Малолетний извращенец надругался над ребенком в школьном туалете


 В Петербурге возбудили уголовное дело по факту надругательства над ребенком. В полицию обратилась 30-летняя жительница Кировского района  города.

Заявительница рассказала, что в школе сексуальной атаке подвергся ее девятилетний сын, о чем потом ей сообщил. На перемене учащийся старших классов завел ее ребенка в туалет. Там он принудил третьеклассника к оральному сексу.

Сотрудники полиции быстро нашли обидчика. Вскоре они задержали 15-летнего школьника. Против подростка возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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