



Малку Лейфер приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми

Директор австралийской ультраортодоксальной школы 56-летняя Малка Лейфер приговорена к 15 годам тюремного заключения после того, как ее признали виновной в сексуальном насилии над двумя старшеклассницами, сестрами Дасси Эрлих и Элли Саппер. Лейфер была признана виновной в начале этого года по 18 обвинениям в сексуальном насилии. Обвинения включали изнасилование, домогательства, сексуальное проникновение и совершение непристойного действия с несовершеннолетним.



Лейфер утверждает, что она невиновна. Окружной суд штата Виктория установил срок без условно-досрочного освобождения в 11,5 лет. Однако, учитывая срок, который Лейфер уже отбыла, она получит право на условно-досрочное освобождение менее чем через шесть лет.



Лейфер бежала в Израиль в 2008 году после того, как в местной еврейской общине начали появляться слухи о ее виновности. Ее пришлось экстрадировать в Австралию для предъявления обвинений. В ходе этого процесса она провела 1129 дней под стражей в Израиле и 940 дней под стражей в Австралии до вынесения приговора. Сообщается, что судья учел эти дни при вынесении приговора.



С момента выдвижения первого обвинения до того, как Лейфер предстал перед судом, прошло около 16 лет.





