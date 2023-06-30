



Малка Лейфер симулировала психическое заболевание, чтобы избежать экстрадиции

Бывший директор австралийской еврейской школы симулировала психическое заболевание в течение семи лет, пытаясь избежать экстрадиции в Австралию по обвинению в сексуальном насилии над детьми, заявил 29 июня прокурор.



Малка Лейфер боролась за свою экстрадицию в судах Иерусалима с 2014 по 2021 год, когда ее вывезли из Израиля со скованными лодыжками и запястьями.

Лейфер появилась 29 июня в окружном суде штата Виктория на второй день слушаний по вынесению приговора после того, как в апреле она была признана виновной в сексуальном насилии над двумя ученицами в период с 2003 по 2007 год, когда она была директором ультраортодоксальной школы Adass Israel для девочек в Мельбурне.



Прокурор Джастин Льюис сообщил судье Марку Гэмблу, что Лейфер заслуживает ужесточения приговора за время, которое она провела под стражей и домашним арестом в Израиле, потому что она “неправомерно сорвала и задержала процедуру экстрадиции”.



Окружной суд Иерусалима постановил, что она может предстать перед судом и притворялась психически больной, чтобы избежать экстрадиции, сказал он, и трое судей БАГАЦ единогласно согласились с тем, что преступница может быть привлечена к ответственности.



Два эксперта, назначенные окружным психиатром Иерусалима, сообщили в окружной суд в феврале 2018 года, что Лейфер “психически здорова в юридическом смысле” и симулирует свое психическое заболевание, чтобы предотвратить ее экстрадицию в Австралию. Повторная экспертиза также пришла к выводу, что Лейфер симулировала психическое заболевание. В январе 2020 года еще одна комиссия единогласно пришла к выводу, что она психически здорова, чтобы предстать перед судом, и что она “несомненно симулировала свою неспособность функционировать и понимать свою ситуацию”.



Перед каждым судебным разбирательством некоторые адвокаты Лейфер утверждали, что у нее был “психотический срыв”, и ее госпитализация почти всегда происходила за несколько дней до представления ее дела в суде.



“Три группы психиатров пришли к выводу, что обвиняемая симулирует психическое заболевание в обстоятельствах, когда психическое заболевание, по сути, представляет собой своего рода аллергию на сами судебные разбирательства”, – сказал прокурор. “Судебное разбирательство было продлено из-за того, что обвиняемая симулировала психическое заболевание именно с этой целью”.



Судья отложил слушание приговора на третий день, не определив дату. По его словам, еще предстоит ознакомиться с документами, представленными обеими сторонами, включая судебные протоколы Израиля. Судья также ждал письменных показаний от адвоката Лейфер в Израиле об условиях ее домашнего содержания под стражей.



Лейфер провела 608 дней в домашнем заключении и 51 день в заключении в Израиле до своей экстрадиции после судебной тяжбы, которая обострила отношения между правительствами Австралии и Израиля и вызвала недовольство еврейской общины Австралии. Лейфер, родившаяся в Тель-Авиве, приехала в Австралию в 2000 году в качестве руководителя школы по религии и в следующем году стала директором. Она вернулась в Израиль в 2008 году, когда против нее впервые появились обвинения.



Лейфер осуждена по шести обвинениям в изнасиловании, каждое из которых влечет за собой до 25 лет лишения свободы. ЕЕ признали виновной по трем обвинениям в сексуальном проникновении в отношении ребенка, каждое из которых влечет за собой 10-летний срок заключения, и по шести обвинениям в непристойном нападении, которые также влекут за собой 10-летний срок. Также преступница была осуждена по трем пунктам обвинения в совершении непристойного действия с ребенком, что наказывается 5 годами лишения свободы. Минимальных сроков нет.