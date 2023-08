Маленький мальчик чуть не погиб из-за взорвавшегося смартфона

В Индии 8-летний мальчик чуть не погиб из-за взорвавшегося ночью смартфона OnePlus.



Ребенку подарили телефон, купив его в интернет-магазине около двух недель назад.



Посреди ночи устройство внезапно взорвалось. Ребенок, находившийся в это время рядом со смартфоном, чудом выжил. У него повреждены барабанные перепонки, а также есть "другие физические проблемы".



В настоящее время пострадавший мальчик находится на лечении в больнице. Его отец, житель Дели, подал жалобу в полицию на руководителей OnePlus India, Amazon, Opo India и другие компании.



Он утверждает, что к нему домой приехала команда из OnePlus, которая хотела забрать остатки взорвавшегося смартфона. Однако он отказался, подумав, что те пытаются "уничтожить улики".

Kindly see the intensity of #oneplusnord3 @OnePlus_IN @onepluscareIN @PeteLau

mobile blast. A brand new mobile blasted with in couple of days of its purchase. What about my 8 year old child future who has suffered hearing loss as well as mental trauma due to this #oneplusblast pic.twitter.com/ileNmu0ORp