



Маленькие, дешевые и смертоносные. Новое оружие израильской мафии

Маленькое, дешевое и смертоносное - новое оружие преступных организаций Израиля: за последние несколько недель гангстеры и преступники контрабандой ввезли в страну около 2 000 стартовых пистолетов. Некоторые из них были перехвачены сотрудниками подразделения 747 полиции Бен-Гуриона.



В одном из случаев сыщики арестовали семейную пару из Нагарии в аэропорту Бен-Гурион, когда они пытались незаконно вывезти из Грузии 34 стартовых пистолета и 1700 пуль. Стоимость контрабанды была оценена в несколько сотен тысяч шекелей. Супругов долго допрашивали, и по окончании следствия они были отпущены под залог. По их словам, это стартовые пистолеты, предназначенные для использования на соревнованиях по легкой атлетике. Но полиция опасается, что кто-то пытался ввезти их в страну с преступными намерениями.



В другом случае, произошедшем полтора месяца назад, были арестованы двое жителей Нагарии, у которых было обнаружено 27 стартовых пистолетов и около 1 650 пуль. Эти двое, 28 и 35 лет, утверждали, что приобрели оружие для съемок видеофильмов и музыкальных клипов.



"Мы случайно наткнулись на оружие и купили его, - объяснил один из подозреваемых в контрабанде, - мы прошли со всем этим оборудованием в аэропорту Тбилиси, и нам разрешили ввезти оборудование в Израиль в чемоданах. Все законно, у меня есть документы". Двое были арестованы для допроса, и по решению суда их отпустили под домашний арест на десять дней.



Полицейские говорят, что стартовые пистолеты, которые стоят всего 250 долларов, переделывают в обычные пистолеты, и таким образом преступные организации экономят сотни тысяч шекелей. По оценкам, их контрабандой ввозят в Израиль из Грузии, Болгарии, Турции и через границу с Иорданией.



"Преступники обнаружили стартовый пистолет и превратили его в смертоносное оружие", - рассказал офицер полиции, - "после стреляющей ручки это новое смертельное оружие преступников".

