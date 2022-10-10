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Маленькая израильтянка едва не погибла в Таиланде
10.10.2022 16:45 Александр Юзовский

Маленькая израильтянка едва не погибла в Таиланде

6-летняя израильтянка пострадала во время купания в море у побережья острова Ко Панган в Таиланде.

Ребенка ужалила кубомедуза, укус которой может быть смертельным для человека. Прибыв на место происшествия, медики провели реанимационные процедуры, поскольку у девочки произошла остановка сердца.

Ребенка доставили в больницу. Известно, что сейчас девочка находится в отделении реанимации местного Центра неотложной медицинской помощи.

Изначально ребенок был подключен к аппарату ИВЛ, со временем состояние девочки немного улучшилось - она начала дышать самостоятельно.

В министерстве иностранных дел Израиля проинформировали, что "о происшествии известно, дело находится на контроле, консул в Таиланде поддерживает контакт с семьей пострадавшей девочки".

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