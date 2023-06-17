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Майкл Фассбендер
17.06.2023 22:32 Наталья Богинская

Майкл Фассбендер чуть не разбился во время гонки во Франции – видео

Со звездой фильмов "Люди Икс" и "Бесславные ублюдки" Майклом Фассбендером произошел несчастный случай. Он попал в аварию во время 24-часовой гонки во Франции. Об этом пишет Deadline.

Лауреат Оскара участвовал в соревнованиях в составе германской команды Proton Competition. Фассбендер на своем Porsche 911 врезался в забор за 15 минут до окончания шестичасового заезда.  По данным местных СМИ, актер не пострадал.
 

“Мы разбиты! Автомобиль №911 больше не участвует в гонке Ле-Ман 24. Фассбендер потерял контроль над автомобилем и въехал в шлагбаум, не имея шансов восстановить повреждения. Ле-Ман не были добр нам в этом году!” – написала команда Proton Competition после аварии.
Впервые участие в гонках актер принимал в прошлом году и финишировал вторым, также в составе команды Proton Competition. Перед своим первым Ле-Маном он сказал: "Я никогда не стану профессиональным гонщиком, но я очень увлечен этим, это так много значит для меня. И я хочу полностью раскрыть свой потенциал". Среди других актеров, участвовавших в погоне Ле-Ман в прошлом, были Пол Ньюман и Патрик Демпси.

Ирландский актер немецкого происхождения известен ролями в фильмах "Бесславные ублюдки" и "Люди Икс: Первый класс". Среди других известных лент с участием актера – "Опасный метод", "Центурион", "Джейн Эйр", "300 спартанцев", "Голод".  В 2011 году за роль в фильме "Стыд" получил кубок “Вольпи” на Венецианском кинофестивале. Также за роль в этой картине стал номинантом на премии “Золотой глобус” (2012) и BAFTA (2012).
 

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