Майкл Фассбендер чуть не разбился во время гонки во Франции – видео

Со звездой фильмов "Люди Икс" и "Бесславные ублюдки" Майклом Фассбендером произошел несчастный случай. Он попал в аварию во время 24-часовой гонки во Франции. Об этом пишет Deadline.



Лауреат Оскара участвовал в соревнованиях в составе германской команды Proton Competition. Фассбендер на своем Porsche 911 врезался в забор за 15 минут до окончания шестичасового заезда. По данным местных СМИ, актер не пострадал.



We are gutted! Car #911 is no longer running the Le Mans 24 race. Few minutes before the end of his stint #MichaelFassbender lost control of the car and went into the barrier with no chances to repair the damage.

Le Mans was no kind to us this year!#LeMans24@PorscheRaces… pic.twitter.com/XbVsTEHnNx