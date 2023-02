Майами: матч между еврейской и католической школами завершился дракой

Футбольный матч чемпионата средней школы между еврейской дневной и католической школами Майами закончился дракой на поле.



Об этом сообщает JTA.



Уточняется, что как минимум один человек получил травмы. Католики кричали антисемитские оскорбления, в том числе, "Гитлер был прав", из-за чего и завязалась потасовка.



Это случилось вечером, в среду, между учащимися школы "Шек Гилель" и учащимися средней школы архиепископа Коулмана Кэрролла. В совместном заявлении двух школ сказано, что после матча, в котором евреи проиграли, завязалась "физическая ссора".



"Вызывает беспокойство тот факт, что ученики школы архиепископа Коулмана Кэрролла могли делать антисемитские комментарии или жесты в начале инцидента, хотя в двух школах все еще ведется первоначальное расследование", - сказано в заявлении.

