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Махинации с топливом на 200 млн шекелей - арестованы подозреваемые
06.09.2022 12:00 Евгения Маркова

Махинации с топливом на 200 млн шекелей - арестованы подозреваемые

По версии следствия, подозреваемые распространяли через подставные компании фиктивные счета на топливо на сумму 200 миллионов шекелей и прикарманили деньги, нанеся ущерб экономике и налоговому бюджету.

Национальное экономическое правоприменительное подразделение (YALK) Лахав 433 и Налоговое управление арестовали шесть подозреваемых в арабском поселении Нафаф.

Также отрабатывается версия, согласно которой махинации осуществлялись под руководством криминальной организации в северном регионе, причастной к нескольким нападениям в арабском обществе.

.После ареста у подозреваемых были изъяты 5 бензовозов, 50 тысяч шекелей наличными и шесть частных транспортных средств. Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 35 миллионов шекелей.

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