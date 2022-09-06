



Махинации с топливом на 200 млн шекелей - арестованы подозреваемые

По версии следствия, подозреваемые распространяли через подставные компании фиктивные счета на топливо на сумму 200 миллионов шекелей и прикарманили деньги, нанеся ущерб экономике и налоговому бюджету.



Национальное экономическое правоприменительное подразделение (YALK) Лахав 433 и Налоговое управление арестовали шесть подозреваемых в арабском поселении Нафаф.



Также отрабатывается версия, согласно которой махинации осуществлялись под руководством криминальной организации в северном регионе, причастной к нескольким нападениям в арабском обществе.



.После ареста у подозреваемых были изъяты 5 бензовозов, 50 тысяч шекелей наличными и шесть частных транспортных средств. Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 35 миллионов шекелей.