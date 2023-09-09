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Магнитные бури в сентябре 2023 года: прогноз на месяц
09.09.2023 15:28 Дара Киевская

Магнитные бури в сентябре 2023 года: прогноз на месяц

Первый месяц осени будет достаточно напряженным для метеочувствительных людей. В прогнозе магнитных бурь числится несколько периодов высокой и средней штормовой активности. 

Напомним, что солнечные бури (геомагнитные бури) – это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во все стороны, в том числе и к Земле. Столкнувшись с магнитосферой, энергия провоцирует возмущение (реакцию) магнитного поля планеты Земля, результатом чего являются магнитные бури.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь

Степень солнечной (геомагнитной) активности определяется K-индексом (K-index) в диапазоне от 0 до 9, где 1 означает штиль (все хорошо), показатель до 4 является нормой, а 4 и более указывает на наличие геомагнитной бури разной степени мощности. Средний показатель обычно колеблется от 2 до 4.

 

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