



МАГАВ задержал двух бандитов с миллионом шекелей и оружием



Двое подозреваемых, жители Рахата и Рамлы в возрасте 20 лет, были арестованы после того, как у них был обнаружен миллион шекелей и оружие.



В городе Рахат в рамках борьбы с конфликтами в криминальных семьях бойцами МАГАВа и полиции был проведен обыск у одного из подозреваемых. Обыск был проведен в доме его матери, которая подозревается в активном участии в конфликте и в том, что в ее доме хранилось оружие, которым она распоряжалась в интересах семьи.



В ходе обыска сотрудники сил безопасности изъяли крупные суммы денег, в том числе 742 000 шекелей, 4 400 долларов США и 87 золотых монет на сумму около 348 000 шекелей. В общей сложности стоимость всей суммы оценивается в один миллион шекелей.



Также было сказано, что в ходе действий сил безопасности в городе Рахат были получены разведданные о еще одном объекте, где подозреваемый хранит оружие в Рамле. После получения этого сообщения полицейские совершили налет на квартиру подозреваемого в Рамле и провели обыск, в ходе которого был изъят пистолет XDM с патронами.