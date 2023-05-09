



МАГАВ предотвратила поножовщину в Хавара

Пограничная полиция сообщает, что они предотвратили нападение с ножом в Иудее и Самарии, арестовав 22-летнего палестинца, у которого было два ножа.

В заявлении МАГАВ говорится, что подозрительный мужчина был замечен в городе Хавара.



Полицейские при задержании обнаружили у него было два ножа. В его кармане также было найдено письмо к его родителям, в котором он извинился и пообещал им крупную сумму денег за его действия, говорят в полиции.



Задержанного передали в ШАБАК для дальнейшего допроса.

