



МАГАВ и полиция проводят масштабную спецоперацию на юге: десятки арестов

МАГАВ и полиция в рамках совместной спецоперации совершили рейд на юге Израиля на 24 объектов.



В результате операции, целью которой является борьба с преступностью в арабском секторе и профилактика правонарушений, были арестовали 36 подозреваемых, в том числе 10 нелегалов и работодателя.



Правоохранители изъяли пять единиц оружия, в том числе три пистолета и две винтовки "Карло", патроны и много боеприпасов.



Мероприятие стартовало рано утром, 12 января, и продолжится в течение выходных. Полиция и МАГАВ занимаются выявлением незаконного хранения оружия, наркотиков, а также нелегального пребывания на территории Израиля.



Кроме того, дорожная полиция вела широкомасштабную деятельность в отношении водителей, которые ведутся себя на дороге неосторожно и превышают скорость, ставя под угрозу здоровье людей. Зафиксировано 349 происшествий на дорогах, 71 машина была изъята.

