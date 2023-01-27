



МАГАТЭ: возле Запорожской АЭС были слышны мощные взрывы

В четверг, 27 января, в районе временно захваченной Россией Запорожской атомной электростанции в Украине были зафиксированы взрывы.



Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии.



По данным МАГАТЭ, были зафиксированы сильные взрывы возле ЗАЭС. Всего инспекторы насчитали примерно восемь взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе.



По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, признаки боевых действий вблизи ЗАЭС подчеркивают жизненно важное значение скорейшего согласования и внедрения зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.