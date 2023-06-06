



МАГАТЭ пристально следит за Каховской ГЭС, ЕС обещает привлечь РФ и марионеток

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС взбудоражил весь мир. На такой акт терроризма отреагировали в МАГАТЭ и в Европейском Союзе.



Ситуация на Каховской ГЭС находится под пристальным вниманием МАГАТЭ, говорится в сообщении, размещенном в Twitter организации.



"В МАГАТЭ осведомлены о сообщениях относительно повреждения плотины Каховской ГЭС. За ситуацией внимательно наблюдают эксперты МАГАТЭ, размещенные на Запорожской АЭС. Рисков ядерной безопасности в настоящее время нет", - говорится в сообщении.



На подрыв Каховской ГЭС отреагировали и в ЕС, пообещав привлечь к ответственности Россию и ее марионеток.



Так, президент Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter написал: "Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем к ответственности Россию и ее марионеток".



Как сообщал Mignews, 6 июня 2023 года около 03:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.



В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась. Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.



Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

Напомним, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.