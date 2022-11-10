



МАГАТЭ: Иран увеличил запасы обогащенного урана

Иран еще больше увеличил свои запасы высокообогащенного урана.

По данным Associated Press, об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

Агентство ООН раскритиковало Тегеран за то, что тот продолжает препятствовать инспекторам в мониторинге на иранских ядерных объектах.

По оценке экспертов, по состоянию на 22 октября в Иране было примерно 62,3 кг обогащенного до 60% урана, что на 6,7 кг больше, чем в последнем отчете МАГАТЭ, предоставленном в сентябре.

А в целом, иранские запасы всего обогащенного урана составляли 3673,7 кг, что на 267,2 кг меньше, чем в последнем квартальном отчете. Уточняется, что МАГАТЭ не удалось проверить точный размер иранских запасов обогащенного урана из-за ограничений, которые Тегеран ввел в отношении инспекторов в прошлом году.