МАГАТЭ: Иран начал обогащать уран до 60% в Фордо
В МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащать уран до 60% на своем заводе в Фордо.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление агентства.
"Генеральный директор Рафаэль Гросси сегодня заявил, что Иран начал производство высокообогащенного урана на заводе в Фордо в дополнение к производству, которое осуществляется в Натанзе с апреля 2021 года", - сказано в заявлении.
Ранее соответствующая информация об обогащении урана появилась в СМИ.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сказал, что процесс будет осуществляться "в ответ на недавние действия трех европейских стран и Соединенных Штатов по принятию резолюции" в комплексах в Натанзе и Фордо.