



МАГАТЭ: Иран начал обогащать уран до 60% в Фордо

В МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащать уран до 60% на своем заводе в Фордо.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление агентства.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси сегодня заявил, что Иран начал производство высокообогащенного урана на заводе в Фордо в дополнение к производству, которое осуществляется в Натанзе с апреля 2021 года", - сказано в заявлении.

Ранее соответствующая информация об обогащении урана появилась в СМИ.