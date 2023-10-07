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MADA: в тяжелом состоянии около 70 человек
07.10.2023 12:40 Алина Груднева

MADA: в тяжелом состоянии около 70 человек

В больницах по всему Израилю в настоящее время размещены более 250 раненых в результате атак террористов Газы граждан.

Информацию об этом подтвердил гендиректор MADA Эли Бин.

По его словам, из этого количества пострадавших, около 70 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди 22 погибших есть как гражданские, так и медики.

На юге Израиля перегружены больницы, в связи с чем раненых перевозят в медучреждения в центре. На данном этапе, пятеро пострадавших находятся по пути в "Шиба".
 

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