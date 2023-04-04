



Люксембург заморозил акции крупного российского стартапа "Роснано"

Люксембургский суд наложил арест на акции компании OCSiAl, которая принадлежит "Роснано". Стоимость акций российской компании в 2021 году превышала 300 млн долларов.



OCSiAl – это крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, в 2019 году компания стала "единорогом".



Обеспечительные меры были наложены судом в конце 2022 года, сейчас идут судебные разбирательства. OCSiAl была основана в 2010 году в Новосибирске. "Роснано" в 2014 году вложило в проект 40 млн долларов.