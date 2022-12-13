



Люди в масках тяжело ранили 16-летнего подростка в школе в Реховоте

Люди в масках проникли в школу в Реховоте, ранили ножом 16-летнего мальчика. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.



Речь идет о школе Амаль.



Пресс-секретарь MDA сообщил : "В 11:17 на горячую линию 101 MDA в районе Аялон поступило сообщение о мальчике, который был ранен в результате инцидента в Реховоте. Медики и парамедики MDA оказали медицинскую помощь и направили в больницу Каплан 16-летнего подростка в тяжелом состоянии с проникающим ранением".



Медик скорой помощи MDA Рой Бен Шошан сказал: "Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мальчика, лежащего без сознания и страдающего от проникающего ранения тела. Мы оказали ему медицинскую помощь, которая включала в себя введение лекарств и наложение повязок. Мы эвакуировали его в реанимационное отделение в больницу".



Полиция объявила, что начала расследование инцидента, и предварительное расследование показало, что подоплека дела криминальная. Подозреваемые скрылись с места происшествия, и их личности пока не установлены.





Есть подозрение, что двум молодым людям, не являющимся учениками школы, удалось проникнуть внутрь и нанести удары ножом мальчику. На данный момент неясно, как им удалось проникнуть в школу - через ворота или через забор. Сотрудники полиции Реховота проверяют камеры наблюдения, а также ищут возможных подозреваемых рядом с местом происшествия.