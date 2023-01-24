



Люди Хизбаллы слепят жителей Метулы лазером



Люди террористической организации Хизбалла в течение последних нескольких недель каждую ночь ослепляли жителей Метулы лазерными указками. Об этом сообщает канал КАН 11.



Оперативники Хизбаллы стоят на расстоянии около 180 метров на холме с видом на поселение и ослепляют сильными лазерными лучами тех, кто ходит по восточной окраине Метулы, тех, кто передвигается на автомобилях, а также внутри домов жителей.



Несколько дней назад в Метуле был установлен прожектор в попытке вынудить ливанцев уйти с холма - но и это не помогло. Северное командование ЦАХАЛа обратилось к силам ООН UNIFIL, где пообещали вмешаться, но пока что все продолжается как прежде, и у ЦАХАЛа нет реального ответа на проблему. Помимо преследования и угрозы для жителей поселения, существует опасение, что лазерный удар может вызвать необратимые повреждения глаз и даже слепоту у жителей Метулы.



Комментарий пресс-секретаря ЦАХАЛа: "Силы ЦАХАЛа ежедневно работают на благо безопасности жителей северного сектора вдоль ливанской границы. ЦАХАЛ находится в тесном контакте с жителями сектора и постоянно сотрудничает с ними, чтобы наилучшим образом укрепить чувство безопасности в этом районе."