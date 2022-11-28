



"Люди боялись выходить из дома". Подробности ликвидации в Тират Кармель

Рафи Бен Шалом, племянник главы преступной организации Михаэля Мора, был убит вечером 27 ноября в Тират-Кармеле. Согласно подозрениям, неизвестный на мотоцикле подъехал к его дому и открыл огонь, смертельно ранив его.



Команда MDA эвакуировала его в больницу "Рамбам" в Хайфе в критическом состоянии - и там через час врачи были вынуждены констатировать его смерть. Расследование было поручено центральному подразделению полиции Прибрежного округа.



Источник, близкий к семье Мор предупреждает: "Это значительное событие, которое будет иметь серьезные последствия". В ближайшее время силы полиции будут увеличены в этом районе в связи с существующими сценариями дополнительных криминальных инцидентов после убийства Бен Шалома в Тират-Кармеле.



Житель района, где жил Бен Шалом, рассказал N12: "Это было страшно и тревожно. Мы очень хорошо слышали стрельбу и не знали, что за ней стоит. Мы вообще впервые поняли, что здесь живет криминальный персонаж". Кроме того, от этой стрельбы могли пострадать и другие соседи. Люди боялись выходить из дома после того, как это произошло".



Бен Шалом считается одним из самых близких людей к Михаэлю Мору. В 2015 году Бен Шалому были предъявлены обвинения в двух попытках убийства. Согласно обвинительному заключению, он пытался устранить преступного авторитета Шмуэля Хароша и его сообщников. Харуш стал соперником Мора после многих лет, на протяжении которых он был его правой рукой. В 2018 году Бен Шалом судили еще раз - и приговорили к трем годам тюрьмы за то, что он установил заминированный мотоцикл у входа в пункт обмена денег на севере страны.



Во время суда он также получил условный тюремный срок за стрельбу в родственников Йехезкеля и родственника Шалома Зонаншвили. Близкие к семье Бен Шалома заявили, что в последние годы он оставил мир преступности и несколько месяцев назад у него появился ребенок.

