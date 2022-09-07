



Любовница мужа женщины расстрелянной в Лоде была убита 4 года назад



Портал ynet сообщает подробности о проблемах Исам Хаджаджа, мужа Манар Хаджадж, расстрелянной в Лоде вместе с дочерью 5 сентября.



Исам на протяжении последних лет живет в Турции.



В 2018 году на перекрестке Эйн Кора была убита Самар Хатив, любовница Хаджаджа, с которой он незадолго до этого расстался. Машину Хатив изрешетили десятками пуль. Виновным в убийстве признал себя сын Хаджаджа. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.



Полиция полагает, что убийство Манар и Хадеры Хаджадж является “наказанием” Исаму за один из криминальных конфликтов, в которых он замешан.

