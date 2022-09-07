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Любовница мужа женщины расстрелянной в Лоде была убита 4 года назад
07.09.2022 07:19 Аркадий Бочаровский

Любовница мужа женщины расстрелянной в Лоде была убита 4 года назад


Портал ynet сообщает подробности о проблемах Исам Хаджаджа, мужа Манар Хаджадж, расстрелянной в Лоде вместе с дочерью 5 сентября.

Исам на протяжении последних лет живет в Турции.

В 2018 году на перекрестке Эйн Кора была убита Самар Хатив, любовница Хаджаджа, с которой он незадолго до этого расстался. Машину Хатив изрешетили десятками пуль.  Виновным в убийстве признал себя сын Хаджаджа. Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Полиция полагает, что убийство Манар и Хадеры Хаджадж является “наказанием” Исаму за один из криминальных конфликтов, в которых он замешан.
 

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