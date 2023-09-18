



Любовь Пригожина сменила фамилию на девичью

Супруга Евгения Пригожина Любовь взяла девичью фамилию Кряжева. Об этом сообщает канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники.



По данным источника, супруги расстались два года назад и с тех пор не жили вместе.



“Официально брак не расторгался, но тогда же Пригожин переписал на супругу часть имущества. Поэтому он считал, что с ней тема закрыта”, – сообщает издание.



Согласно данным нотариуса, по завещанию “Любови ничего не причитается, в основном все достается сыну Павлу”.



“Смена фамилии, которая произошла после расставания, связана с санкциями, принятыми в отношении Пригожина", – утверждает источник.

