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Любовь Пригожина сменила фамилию на девичью
18.09.2023 19:48 Наталья Богинская

Любовь Пригожина сменила фамилию на девичью

Супруга Евгения Пригожина Любовь взяла девичью фамилию Кряжева. Об этом сообщает канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники.

По данным источника, супруги расстались два года назад и с тех пор не жили вместе. 

“Официально брак не расторгался, но тогда же Пригожин переписал на супругу часть имущества. Поэтому он считал, что с ней тема закрыта”, – сообщает издание.

Согласно данным нотариуса, по завещанию “Любови ничего не причитается, в основном все достается сыну Павлу”. 

“Смена фамилии, которая произошла после расставания, связана с санкциями, принятыми в отношении Пригожина", – утверждает источник.
 

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