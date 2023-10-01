



Лопату не поделили: дворники в РФ устроили массовые разборки

В Нижнем Новгороде дворники, большинство из которых были выходцами Узбекистана, устроили посреди улицы массовые разборки.



По данным Telegram-канала Baza, потасовка произошла возле одного из административных зданий российского города.



Причина разборок оказалась забавной. Дело в том, что двое дворников не поделили между собой лопату, из-за чего начали ругаться. К ним тут же присоединились их коллеги.



В итоге, разнимать блюстителей чистоты пришли росгвардейцы и сотрудники МВД. Уточняется, что спор помогла решить "считалочка".