



Лондонский суд приговорил полицейского-насильника к 32 годам тюрьмы

Бывший офицер лондонской полиции во вторник был приговорен к тюремному заключению на 32 года за "чудовищную серию изнасилований и жестокого обращения с женщинами" на протяжении почти двух десятилетий. Это дело спровоцировало громкий, охвативший крупнейшее подразделение полиции Великобритании.



Дэвид Кэррик, работавший в службе парламентской и дипломатической защиты столичной полиции, использовал свое положение для запугивания жертв, заявляя, что никто не поверит их словам против действующего офицера, говорится в обвинительном заключении прокуратуры.



Одна жертва сообщила суду, что Кэррик угрожал ей своей дубинкой, а также прислал ей фотографию своего табельного оружия со словами: "Помни, я босс".



"Я была слишком напуган, чтобы пойти в полицию и подать завление, поскольку Кэррик вдалбливал мне, что "он есть полиция и закон, и я принадлежу ему". Я была убеждена, что полиция мне не поверит", — рассказала жертва в письменном заявлении.



48-летний мужчина ранее признал себя виновным по 49 обвинениям в отношении 12 жертв в период с 2003 по 2020 год, что сделало его одним из самых известных сексуальных преступников в Великобритании.



Во вторник Кэррик предстал перед лондонским Королевским судом Саутуорка, и судья Бобби Чима-Грабб вынес ему 36 пожизненных приговоров с минимальным сроком отбывания наказания 32 года за вычетом того времени, которое он уже отсидел в тюрьме во время следствия.



Полиция Хартфордшира, которая вела расследование в отношении Кэррика, заявила, что расследование продолжается, и призвала всех, кто считает себя жертвой Кэррика, сообщить об этом.



Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман назвала преступления Кэррика "шрамом" для полиции, заявив: "Нам жизненно важно выяснить, как он мог так долго носить форму".



Прокурор Том Литтл заявил суду в понедельник, что некоторые из 49 обвинений касаются нескольких инцидентов и что Кэррик признал "не менее 71 случая серьезных сексуальных преступлений", включая 48 изнасилований.

