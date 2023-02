Лондонская синагога продана мусульманской группе, связанной с антисемитами

Историческая лондонская синагога была продана пакистанской мусульманской организации, связанной с экстремизмом. Мусульманская группа, купившая синагогу, принесла извинения после того, как в листовке с просьбой о пожертвованиях для приобретения здания оно было названо “бывшим местом поклонения неверующих”.



Базирующаяся в Пакистане благотворительная организация Dawat-e-Islami заявила, что листовка была плохо сформулирована и имела в виду только то, что предыдущие прихожане не были мусульманами. Но продажа здания синагоги Уэмбли вызвала дополнительное расследование – The Jewish Chronicle сообщила, что у организации есть компрометирующие связи с антисемитскими деятелями.



Бывший раввин “Объединенной синагоги” Мартин ван ден Берг, владевшей синагогой Уэмбли с 1930-х годов и продавшей ее недавно Dawat-e-Islami возражал против продажи синагоги группе, считающей евреев как “неверующими”.



“Это противоречит принципу уважения к представителям других религий, необходимо использовать все возможности, чтобы остановить эту продажу”, – сказал он.



“Объединенная синагога”, тем временем, настаивает на том, что перед принятием решения о продаже она провела “серьезную проверку благонадежности”, и учла извинения группы за высказывания в листовке.



“Все полученные нами профессиональные консультации, а также наши собственные проверки показали, что это уважаемая благотворительная организация”, – говорится в ее сообщении.

Historic London synagogue has been sold to a Pakistani Muslim org. linked to extremism.



Jihadis raised money to buy the temple by bragging they were conquering “a former place of worship for non-believers”



Why sell the temple to people who hate you? https://t.co/SBxKtY32cX pic.twitter.com/nZzUlQ3o2J