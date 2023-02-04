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Лондонская синагога продана мусульманской группе, связанной с антисемитами
04.02.2023 07:26 Наталья Богинская

Лондонская синагога продана мусульманской группе, связанной с антисемитами

Историческая лондонская синагога была продана пакистанской мусульманской организации, связанной с экстремизмом. Мусульманская группа, купившая  синагогу, принесла извинения после того, как в листовке с просьбой о пожертвованиях для приобретения здания оно было названо “бывшим местом поклонения неверующих”.

Базирующаяся в Пакистане благотворительная организация Dawat-e-Islami заявила, что листовка была плохо сформулирована и имела в виду только то, что предыдущие прихожане не были мусульманами. Но продажа здания синагоги Уэмбли вызвала дополнительное расследование – The Jewish Chronicle сообщила, что у организации есть компрометирующие связи с антисемитскими деятелями.

Бывший раввин “Объединенной синагоги” Мартин ван ден Берг, владевшей синагогой Уэмбли с 1930-х годов и продавшей ее недавно Dawat-e-Islami возражал против продажи синагоги группе, считающей евреев как “неверующими”.

“Это противоречит принципу уважения к представителям других религий, необходимо использовать все возможности, чтобы остановить эту продажу”, – сказал он.

“Объединенная синагога”, тем временем, настаивает на том, что перед принятием решения о продаже она провела “серьезную проверку благонадежности”, и учла извинения группы за высказывания в листовке.

“Все полученные нами профессиональные консультации, а также наши собственные проверки показали, что это уважаемая благотворительная организация”, – говорится в ее сообщении.

 

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