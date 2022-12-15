



Лодка с мигрантами затонула у берегов Англии

Небольшое судно, на борту которого находились около 40 мигрантов, затонуло у юго-восточного побережья Англии из-за низких температур, в результате чего погибли некоторые из находившихся на борту.



Британское правительство и официальные лица по чрезвычайным ситуациям подтвердили инцидент. Французские и британские военно-морские силы и службы экстренного реагирования начали спасательную операцию после того, как около 3:40 утра получили сообщение о затоплении.



Британская радиостанция LBC сообщила, что 43 человека были спасены. Sky News сообщает, что погибли по меньшей мере три человека.

