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Лодка с мигрантами затонула у берегов Англии
15.12.2022 05:25 Евгения Маркова

Лодка с мигрантами затонула у берегов Англии

Небольшое судно, на борту которого находились около 40 мигрантов, затонуло у юго-восточного побережья Англии из-за низких температур, в результате чего погибли некоторые из находившихся на борту.

Британское правительство и официальные лица по чрезвычайным ситуациям подтвердили инцидент.  Французские и британские военно-морские силы и службы экстренного реагирования начали спасательную операцию после того, как около 3:40 утра получили сообщение о затоплении.

Британская радиостанция LBC сообщила, что 43 человека были спасены. Sky News сообщает, что погибли по меньшей мере три человека.
 

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