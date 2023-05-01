



Лиз Трасс выставили счет в 15 тыс. долларов за халаты, тапочки и еду

Бывшему премьеру Великобритании Лиз Трасс выставили счет на £12 тыс. (15 тыс. долларов.) за еду и напитки, а также халаты и тапочки, которые, вероятно, исчезли из ее загородной резиденции Чивнинг, когда она была министром иностранных дел. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщила газета The Times со ссылкой на неназванный источник.



Об исчезновении махровых халатов и тапочек, принадлежащих правительству Великобритании, проинформировал персонал особняка.



"В Британии министр иностранных дел должен оплачивать мероприятия в Чивнинг-хаусе из собственных или партийных средств", - уточняет газета.



По информации издания, Лиз Трасс использовала резиденцию для встреч с ближайшим кругом, включая друзей и однопартийцев.



Как уточняет The Times, британское правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в имении. В то время как приемы личных гостей и проведение партийных собраний таковыми не являются.



Представитель политика сообщил, что Трасс планирует оспорить счет, поскольку в нем могут быть как личные, так и официальные расходы.



Особняк Чивнинг-хаус находится в графстве Кент. С 1981 году он находится в распоряжении действующего министра иностранных дел Великобритании.