



Ливанская армия совершила “дерзкий рейд” против “сионистского учебника”

В ходе “дерзкой” операции ливанская армия конфисковала все экземпляры школьного учебника, на котором был изображен фрагмент израильского флага. Командующий армией Джозеф Аун объявил операцию “успешной” и посоветовал родителям снова выпустить детей на улицу.



Обложка школьного учебника оказалась причиной скандала в ливанском образовании, вспыхнувшем в субботу, 23 сентября, всего за несколько дней до открытия государственных школ в новом учебном году. Речь идет о несанкционированном переиздании учебника по обществоведению, на обложке которого была изображена штаб-квартира ООН с множеством флагов впереди, в том числе и израильским.



Ливан не признает государство Израиль, а израильский флаг строго запрещен в школьных учебниках. В учебных текстах слово “Израиль” заменяется на “Оккупированная Палестина”.



Министерство образования предостерегло школы от использования учебников, на которых изображен израильский флаг, и призвало силы безопасности вмешаться и остановить несанкционированное переиздание. В сообщении ведомства, однако, поясняется, что такая ситуация вызвана "текущими экономическими условиями и тем, что ни одно издательство не желает участвовать в тендерах на печать учебников на ливанском языке".