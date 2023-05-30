



Ливанская армия освободила похищенного гражданина Саудовской Аравии

Разведка ливанской армии освободила гражданина Саудовской Аравии, похищенного в воскресенье, 28 мая, в Бейруте, и арестовала несколько человек, причастных к инциденту.



"Патрулю разведывательного управления удалось освободить похищенного саудовца Машари аль-Мутаири после качественной операции на ливанской границе, и ряд лиц, причастных к похищению, также были арестованы", — говорится в заявлении ливанской армии во вторник.



Мужчина, работающий в авиакомпании Saudi Arabian Airlines (Саудия), был похищен в коммерческом районе ливанской столицы в воскресенье. СМИ сообщали, что похитители требовали выкуп в размере 400 тысяч долларов. А Саудовская Аравия попросила своих дипломатических сотрудников в Ливане оставаться дома в связи с инцидентом.



Саудовская Аравия объявила о возвращении своего посла в Ливан в апреле 2022 года, поскольку отношения, казалось, улучшились после того, как в 2021 году они достигли дна, когда королевство и другие государства Персидского залива отозвали своих послов.



Саудовская Аравия и другие богатые страны Персидского залива когда-то были крупными донорами для Ливана, но отношения в течение многих лет были натянутыми из-за растущего в стране влияния поддерживаемого Ираном движения "Хизбалла".

