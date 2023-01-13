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Ливанская армия: обстрелян вторгшийся к нам израильский дрон
13.01.2023 16:32 Алина Груднева

Ливанская армия: обстрелян вторгшийся к нам израильский дрон

В пятницу, 13 января, израильский беспилотник проник на территорию южной части Ливана.

Об этом сообщает ливанская армия.

Утверждается, что по беспилотнику, который проник в воздушное пространство страны, открыли огонь. Однако, как говорят источники в службе безопасности Ливана, дрон сбить не удалось.

Армия обороны Израиля не предоставила официального комментария относительно инцидента. По словам источников, израильским военным ничего не известно о таких сообщениях.

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