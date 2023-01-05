



Ливан обвиняет 7 человек в нападении на миротворцев ООН и убийстве солдата

Ливан предъявил обвинения семи лицам за участие в нападении на миротворцев Организации Объединенных Наций, в результате которого в середине декабря был убит один ирландский солдат, сообщил представитель судебной власти.



23-летний рядовой Шон Руни был убит , а трое других получили ранения 14 декабря, когда автомобиль миротворческих сил ООН подвергся нападению возле деревни Аль-Акбия на юге Ливана поддерживаемыми Ираном боевиками "Хизбаллы".



Только один из семи обвиняемых - Мохаммад Айяд, который в прошлом месяце был передан ливанской армии "Хизбаллой" - находится под стражей.



Айяду было предъявлено обвинение "в убийстве ирландского солдата и попытке убить трех его товарищей, расстреляв их из автомата".



Судья также предъявил обвинение шестбоевикам, которые находятся в бегах, "за угрозы незаконным оружием, уничтожение автомобиля миротворческих сил ООН и запугивание его пассажиров".

