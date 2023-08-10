



Ливан: Христианские боевики убили оперативника Хизбаллы



Вчера вечером, 9 августа, недалеко от христианской деревни Кахала на шоссе Дамаск-Бейрут перевернулся грузовик. Местные жители утверждают, что в нем перевозили оружие Хизбаллы.



Как сообщает газета "Аль-Ахбар", боевики Хизбаллы, находившиеся в перевернувшемся грузовике, выбрались из него. Затем произошло столкновение с местными, которые забросали их камнями и попытались помешать эвакуации грузовика. В результате завязалась перестрелка, в которой были убиты один из членов Хизбаллы и один из местных молодых людей.Вчера вечером Хизбалла опубликовала заявление, в котором обвинила "боевиков из военизированных формирований региона" в том, что они открыли огонь по активистам. В какой-то момент в дело вмешались силы ливанской армии, которые не позволили боевикам подойти к грузовику и захватить его. Кроме того, район был оцеплен.Жители деревни перекрыли дорогу в обоих направлениях, следуя призывам христианских партий, враждебных Хизбалле. В это же время в район были направлены военные силы, которые эвакуировали грузовик.