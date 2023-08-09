



Ливан: экономика на грани краха, ситуация с безопасностью критическая

В результате недавних столкновений между палестинскими группировками несколько человек погибли, что вызывает опасения международного сообщества. Государства Персидского залива Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн призвали своих граждан покинуть Ливан "в целях их собственной безопасности" через несколько дней после ожесточенных боев между палестинскими группировками в лагере беженцев Айн-аль-Хильве недалеко от Сидона на юге Ливана.



На прошлой неделе Великобритания и Германия посоветовали своим гражданам не ездить в южный Ливан.



В настоящее время в Ливане действует слабое временное правительство после после массовых общественных протестов и политических кризисов, включая разрушительный взрыв в порту Бейрута в августе 2020 года, который усугубил давние проблемы управления и экономики в стране.



Экономика Ливана находится на грани краха, и потеря туристов может иметь катастрофические последствия для крошечной страны.



Политическая нестабильность в сочетании с продолжающимся экономическим кризисом превратили страну, которую когда-то называли "Восточным Парижем", в страну, борющуюся за выживание.



По данным Всемирного банка, Ливан не только входит в число "самых серьезных кризисов в мире с середины XIX века", но также вероятно, что "беспрецедентный институциональный вакуум еще больше задержит любое соглашение об урегулировании кризиса и ратификации важнейших реформ, углубляя беды ливанского народа".



Самый последний кризис начался в конце прошлого месяца, когда в лагере палестинских беженцев вспыхнули боевые действия после того, как Абу Ашраф аль-Армуши, высокопоставленный сотрудник службы безопасности ФАТХ, был застрелен внутри лагеря, предположительно от рук Джунд аш-Шам, жесткой салафитской группировки.



Лагерь включает в себя несколько палестинских фракций, в первую очередь движение ФАТХ , Осбат аль-Ансар, Фронт освобождения Палестины и другие исламские силы.



Командующий Палестинскими национальными силами безопасности в Ливане генерал-майор Субхи Абу Араб заявил The Media Line, что ситуация остается очень "деликатной" и "опасной".



Лагерь страдает от крайней нищеты, а его обитатели живут в ужасных условиях.



По данным ООН, лагерь Айн аль-Хильве был основан после Накбы в 1948 году и является крупнейшим в Ливане из 12 лагерей палестинских беженцев, в которых проживает до 250 000 человек.

