



Ливан: американский еврей подозревается в шпионаже в пользу Израиля

На прошлой неделе силы безопасности Ливана арестовали американского еврея после того, как выяснилось, что он находился в Израиле за несколько дней до поездки в Ливан.



Об этом сообщает KAN.



Задержанный вызвал подозрения у ливанских властей после того, как выяснилось, что он забронировал номер в отеле в Бейруте, еще находясь в Израиле. Кроме того, он въехал в Ливан по американскому паспорту с израильским штампом.



Мужчину задержали по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Как сообщается, через пару дней его освободили и он уехал из Ливана в ОАЭ.



По информации KAN, арест подозреваемого в "шпионаже" держался в секрете из-за давления со стороны официальных лиц США и членов Конгресса, которые за кулисами настаивали на его освобождении.