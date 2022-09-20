Новости » Происшествия
Ливан: американский еврей подозревается в шпионаже в пользу Израиля
20.09.2022 06:33 Ольга Белозерова

Ливан: американский еврей подозревается в шпионаже в пользу Израиля

На прошлой неделе силы безопасности Ливана арестовали американского еврея после того, как выяснилось, что он находился в Израиле за несколько дней до поездки в Ливан.

Об этом сообщает KAN.

Задержанный вызвал подозрения у ливанских властей после того, как выяснилось, что он забронировал номер в отеле в Бейруте, еще находясь в Израиле. Кроме того, он въехал в Ливан по американскому паспорту с израильским штампом.

Мужчину задержали по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Как сообщается, через пару дней его освободили и он уехал из Ливана в ОАЭ.

По информации KAN, арест подозреваемого в "шпионаже" держался в секрете из-за давления со стороны официальных лиц США и членов Конгресса, которые за кулисами настаивали на его освобождении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы