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Литва закончила строительство забора на границе с Беларусью
30.08.2022 08:33 Юлия Фрилис

Литва закончила строительство забора на границе с Беларусью

Литва вслед за Польшей закончила строительство забора с колючей проволокой на границе с Беларусью.

Его высота – 5 метров, длина – более 500 километров.

Построить заграждения на границе решили после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии. Литва обвиняет в организации минский режим и называет это гибридной атакой.

Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.

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