



Литва закончила строительство забора на границе с Беларусью

Литва вслед за Польшей закончила строительство забора с колючей проволокой на границе с Беларусью.



Его высота – 5 метров, длина – более 500 километров.



Построить заграждения на границе решили после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии. Литва обвиняет в организации минский режим и называет это гибридной атакой.



Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.